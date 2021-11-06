蘇貞昌喊「反萊豬讓美國人很氣」柯文哲揭一關鍵：是誤導！ 12:192021/11/06 中時 張穎齊 、 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（右二）6日前往環南市場視察時，受到攤販熱烈歡迎，認為疫情期間是他解決市場的問題，力拱他選總統，柯聞言則揮手示意要對方別說了。（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌稱，反萊豬將影響台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），美國人很氣。台北市長柯文哲6日大笑說，美國也不在CPTPP裡面，像講這種話就是誤導，一下說反萊豬，變成反美豬。 柯文哲表示，當年是叫TPP，美國退出後才叫CPTPP，CPTPP現在是日本主導，台灣要加入CPTPP最大問題是福島核食，這才是最大問題，這問題還沒出現。 蘇貞昌喊「美國很氣」他更火大 怒嗆：就要讓台灣人犧牲？ 同志吻導致《永恆族》中東禁演 裘莉憤怒：無知之徒 #公投 #蘇貞昌 #柯文哲 #CPTPP #反萊豬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 為何2027是兩岸關鍵點 04:102021/11/06 時論廣場 蔣萬安動起來了 啟動12場街講 被問「重啟核四」這樣答 10:442021/11/06 政治 游淑慧挖出蘇貞昌2012年貼文 驚爆：原來當年是反美急先鋒 07:532021/11/06 政治 偽稱銀行經理轉接警察受理？中興警識破詐騙技倆 09:382021/11/06 社會 戰力太強威脅到蔣萬安？羅智強說話了 09:172021/11/06 政治 公投民調曝光黃創夏提「最可怕的事」 預言民進黨結局 10:092021/11/06 政治 林姿妙反對核四 朱立倫：全黨一致推動反萊豬、公投綁大選 09:432021/11/06 政治 中評智庫》國民黨主席選舉 現象與影響（唐永紅） 08:592021/11/06 海納百川 夏學理快評》別讓美國不開心 11:012021/11/06 快評 新聞透視》有此豬隊友 國民黨何須敵人 04:102021/11/06 焦點要聞 國台辦：禁止台獨頑固分子入境陸港澳 04:102021/11/06 產業財經 政治熱門新聞 蔡英文徵召六都人選 沈富雄竟吐3字 - 政治 游淑慧挖出蘇貞昌2012年貼文 驚爆：原來當年是反美急先鋒 - 政治 賀德芬為論文門告教育部敗訴 彭文正竟這樣回 - 政治 彭文正向美申請政治庇護 專家：美國面臨兩難 - 政治 湯曜明拔掉將軍讓幕僚傻眼 于北辰揭祕辛 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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