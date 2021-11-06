行政院長蘇貞昌稱，反萊豬將影響台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），美國人很氣。台北市長柯文哲6日大笑說，美國也不在CPTPP裡面，像講這種話就是誤導，一下說反萊豬，變成反美豬。

柯文哲表示，當年是叫TPP，美國退出後才叫CPTPP，CPTPP現在是日本主導，台灣要加入CPTPP最大問題是福島核食，這才是最大問題，這問題還沒出現。