香港立法會換屆選舉提名期由上月底展開，截至5日累計收到81份提名表格。香港政務司司長李家超今（6日）表示，立法會選舉提名期結束後，由他擔任主席的資格審查委員會將審查參選人是否擁護《香港基本法》、真誠效忠香港特區，確認資格結果最晚於11月26日公布。
香港立法會選舉預定12月19日舉行，新一屆立法會議員由原先的70人增至90人，其中40人由選舉委員會選出，30人由功能界別選出，剩下20人由地方分區直選產生。
李家超今在社群平台發文指出，過往幾年香港立法會亂象頻生，窒礙政府施政，破壞「一國兩制」成功落實。隨著背叛香港利益的議員離開議會，並通過完善選舉制度的法案，可確保立法會回復正軌。
李家超重申，12月19日舉行的立法會選舉至為重要，鼓勵有才能、有志從政和服務民眾的人積極參選，呼籲選民踴躍投票，強調港府正全力做準備，令選舉可以順利舉行。
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