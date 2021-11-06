立冬即將到來，也代表冬天已經來臨。隨著氣溫驟降，萬物也準備冬眠、休息，空氣開始變得又冷又乾燥，命理專家小孟老師就曾提醒民眾，立冬後盡量不要太早出門，或是飲用大量熱水等，以免造成身體不適，近日還分享4個因立冬而身體變差的生肖，平時記得要冬令進補。

第4名：生肖猴

屬猴的人今年入冬後，喉嚨與支氣管會變得比較差，甚至容易引發支氣管炎，因此外出時要做好保暖動作，好好保護支氣管，另外，也可以喝適量四物湯養身。

第3名：生肖龍

由於「龍為天」的因素，屬龍的人在天氣轉寒時，容易引起頭痛問題，還有眼睛乾等症狀，因此要比一般人更注重保養，平時可以食用羊肉爐或麻油湯補身體。

第2名：生肖蛇

屬蛇的人每到冬天，身體就會更加寒冷，容易手腳冰冷或筋骨酸痛，建議入冬後，可以攝取鈣片保養身體，有益筋骨健康，平時能喝十全大補湯或當歸來暖身體。

第1名：生肖兔

兔子每到冬天，就會躲進洞穴裡，因此建議屬兔的人，天氣變冷時多待在家休息，另外耳朵容易受凍，因此要加強耳部的保暖，若家中有屬兔的長輩，要留意他們的睡眠品質，長輩冷得受不了時建議開暖氣，以免晚上過冷著涼，平時可以吃薑母鴨或四神湯進補。