在全球締造4億張專輯銷售的瑞典傳奇天團「阿巴合唱團」（ABBA），在9月時重磅宣布睽違近40年後正式回歸樂壇，本周阿巴正式推出最新專輯《啟航／Voyage》，更將在明年5月於英國倫敦舉辦全像投影演唱會「ABBA Voyage」，屆時阿巴將以4位虛擬分身登台，團隊更為此在倫敦重金打造能容納3000人的專屬場館「阿巴體育館」（ABBA Arena）。

阿巴合唱團的4位團員原先是兩對夫妻，雙雙離婚後依舊持續合作ㄧ陣子，直到1982年才停止團體活動，團員班尼（Benny Andersson）、畢昂（Björn Ulvaeus）近日在接受美國CBS電視台訪問時，談起4人離婚後對團體的影響，班尼表示：「離婚這件事在我們的音樂專業上從來不構成任何問題，不論是在錄音室時或在工作時。」

如今阿巴合唱團睽違40年後再度聚首，從9月的YouTube全球直播回歸記者會，到近期的媒體專訪，幾乎都沒有看見兩位女性成員安妮（Anni-Frid Lyngstad）和昂內塔（Agnetha Fältskog）的身影，班尼解釋：「如果她們能一起就太棒了！但此次她們簽訂的合約就是只有演出，不做訪問。」更打趣表示：「當你到了七十幾歲的年紀時，你很容易就會對事情說不。」

成軍50年來，阿巴合唱團早已是跨世代的音樂指標，明年的全像投影演唱會更走在時代尖端，阿巴合唱團表示：「其實這次的專輯靈感，就是來自於這場夢寐以求、最奇特也最驚人的演唱會製作過程，明年我們就可以坐在觀眾席，看著自己的虛擬分身在專屬打造的場館中表演，真是奇怪又美妙的感受！」全新專輯《啟航／Voyage》全台數位平台已經上線，實體專輯現正預購中。