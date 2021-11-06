民進黨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會6日在台中市舉行，第一場在選在大甲區，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及立法院副院長蔡其昌輪番上台宣講，現場湧入逾1000人聽講。賴表示，4個公投若通過，將影響台灣走入國際，向前邁進，逼台灣走回頭路，呼籲大家投不同意，台灣還要向前走。

民進黨公投說明會6日在台中市大甲舉行，行政院長蘇貞昌上台宣講。（陳淑娥攝）

賴清德表示，有台南鄉親問他，4個公投是很容易就能判斷的「不同意」，萬一通過對台灣有何影響，核四拼裝車重啟若發生災變，台灣人要跑去哪；三接部分，民進黨也做好配套措施，10分之9面積都沒使用，碼頭也退到1200公尺；另外，台灣在國際社會上是一個活潑的國家，萊豬根據國際標準規範開放，為何還要拿出來檔美台之間關係；針對公投，選人跟選事分開就對，為何國民黨要綁在一起投？

民進黨公投說明會6日在台中市大甲舉行，立法院副院長蔡其昌上台宣講。（陳淑娥攝）

賴清德指出，4個公投若通過，將影響台灣走入國際社會、向前邁進，公投若通過，逼台灣走回頭路。首先，跟能源有關的是核四及三接，若通過就走入舊能源政策用煤炭發電，這一顆「番薯」萬一哪個部分壞掉就「臭溜溜」。天然氣增加，減少煤炭使用綠能發電，台中人應該最有感，能源政策若走回頭路，政府就沒有能力歡迎台商回台投資。

賴清德說，馬英九時代也開放萊牛，未曾聽過有人食用有何問題，今年1月開放萊豬至今，台灣和美國貿易進步很大，美國國會也公開要求簽訂雙邊貿易協定，美也支持台參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），否則台灣產品會走不出去，困在台灣，中國不讓鳳梨釋迦蓮霧進入，若再檔下來怎麼辦？另外，上次9合1選舉，公投的事造成台北市有參選人因此而訴訟，選舉衝突會引起社會不安，「因為亂，所以他們同意，我們要穩定不同意。」

蘇貞昌指出，國民黨這樣亂，一定要制止，立法院亂不夠，還要搞公投。他強調自己擔任過兩屆台北縣長（新北市），當初講要建核四、封核四的都是國民黨，亂了15年浪費3000億元1度電都沒發到， 2號機拼裝到1號機，兩機組都位在地震帶，這樣的核四建造過期廠商解散，零件停產燃料棒送回美國要如何重啟？連台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙都反對核四，朱立倫不管我們死活。

蘇貞昌表示，馬英九政府時已經進口萊牛，從當時進口1萬8000公噸到現在進口6萬4000公噸，國民黨執政時自己開放先吃萊牛，民進黨執政為了國際貿易與爭取加入國際組織，拓展台美關係，同樣要開放符合國際標準的美豬，卻被國民黨說成「毒豬肉」。

蔡其昌指出，國民黨當時說要蓋核四，卻在馬政府時封存，由於台灣地震多，對岸若一顆子彈過來打到核能設備，大家要往哪裡逃，且核廢料目前也無法處理，竟還要蓋核四。而桃園大潭天然氣第三接收站，已有保護藻礁措施，為了大家健康，一定要把三接做起來，目前的能源政策是30年前國民黨制定的，我們要減碳不要核能，要支持蔡政府的綠能政策。

蔡其昌說，中國傲慢對待香港，讓全世界跟中國翻臉，美國是第一個，台灣人出頭天了，外交部長目前人也還在澳洲，世界在改變，台灣逐漸走向國際，全世界都要來跟台灣做朋友，千載難逢的機會，美豬符合國際標準規範，要與國際接軌、要開放，CPTPP是台灣目前最有機會參加的，大家要在關鍵時刻支持蔡總統。另外，一邊選舉一邊開票，這種亂象對台灣民主傷害非常大，大家要投4個不同意。