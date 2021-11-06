林昶佐沒現身環南市場活動 柯文哲：我有把他當朋友 12:242021/11/06 中時 張穎齊 、 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（右）6日出席110年度環南市場模範攤位評比，頒贈獎狀予15個優良攤位後，在台北產發局局長林崇傑（左起）、台北市場處處長陳庭輝、台北市副市長黃珊珊陪同下，除了視察獲獎攤位，現場並示範使用熊好買饗購券購物。（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲。（張穎齊攝） 台北市長柯文哲6日出席環南市場活動，自治會長林勝東也出席，令人遙想到7月間立委林昶佐為嗆柯文哲，反遭林勝東怒罵的場面，如今卻被發起罷免活動。而針對林昶佐今日是否沒被北市府邀請，還是有留座位，柯文哲說，應該都有邀，細節他不曉得，他表示「但不會啦，我把林昶佐當朋友」。 林昶佐沒來是否可惜，柯文哲表示，也沒什麼好可惜，他想林昶佐應該還是會做他該做的事。被問到是否挺林昶佐？柯文哲則回答「大家平常心就好」。 渣男製作劈腿孟美岐悄刪遺書復工 眾人狂罵他回嗆：男人嘛 柯文哲批民進黨無恥 雙林跳腳叫他閉嘴 #林昶佐 #柯文哲 #罷免 #環南市場 #朋友 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8年5萬戶社宅遭轟跳票 柯文哲：蓋沒這麼容易 張景森應該知道 14:022021/11/05 政治 才嗆林飛帆該學拿槍 他再建請唐鳳開發「教召預約平台」 08:362021/11/05 政治 包養男砸錢癡等酒店妹「上岸」 卻被她全家當搖錢樹慘死 08:522021/11/06 社會 北市社宅跳票 柯說政治要務實 04:102021/11/06 焦點要聞 職場達人－群益印度中小基金經理人 林光佑以終為始 操盤績效傲人 04:102021/11/06 產業特刊 中評智庫》國民黨主席選舉 現象與影響（唐永紅） 08:592021/11/06 海納百川 賴清德：盼生醫、科學及醫界能以科學專業判斷公投案 11:052021/11/06 政治 操盤心法－資金仍寬鬆 題材、業績股輪動表現 04:102021/11/06 證券．權證 社宅政策跳票 張景森嗆柯P：是否曾認真看待當初承諾 14:462021/11/05 政治 王國材：八堵─基隆10年後再決定 04:102021/11/05 政治要聞 替代役明年召訓3000人 逐年增加 義務役役期延長 認真思考 04:102021/11/06 焦點要聞 政治熱門新聞 蔡英文徵召六都人選 沈富雄竟吐3字 - 政治 游淑慧挖出蘇貞昌2012年貼文 驚爆：原來當年是反美急先鋒 - 政治 賀德芬為論文門告教育部敗訴 彭文正竟這樣回 - 政治 彭文正向美申請政治庇護 專家：美國面臨兩難 - 政治 公投民調曝光黃創夏提「最可怕的事」 預言民進黨結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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