台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲6日出席環南市場活動，自治會長林勝東也出席，令人遙想到7月間立委林昶佐為嗆柯文哲，反遭林勝東怒罵的場面，如今卻被發起罷免活動。而針對林昶佐今日是否沒被北市府邀請，還是有留座位，柯文哲說，應該都有邀，細節他不曉得，他表示「但不會啦，我把林昶佐當朋友」。

林昶佐沒來是否可惜，柯文哲表示，也沒什麼好可惜，他想林昶佐應該還是會做他該做的事。被問到是否挺林昶佐？柯文哲則回答「大家平常心就好」。