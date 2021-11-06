民主黨為挽救拜登政府搖搖欲墜的國內施政，今天趕緊安排表決3兆美元基建包裹法案裡改善道路、橋梁等項目；黨內溫和派與進步派一直為究竟先改善基建硬體或社福拔河。

「華盛頓郵報」報導，眾議院佔多數的民主黨克服黨內歧見，今晚通過約1.2兆美元的基建支出以改善美國道路、橋梁、管路、港口和網際網路連接。

法案最後以228票對206票通過，代表拜登兩大經濟議程裡第一部分終於敲定。法案通過後得以向全美50州注入資金升級基建硬體，這是拜登2020年競選承諾之一。

民主黨原本希望今天能一口氣通過基建法案及另一約 2兆美元、用以改革健保、教育、移民、氣候和稅制的法案，沒想到一開始黨內就為2兆美元這塊陷入激辯，進步派渴望擴大軟體與社福方面支出，溫和派則始終質疑這對財政的衝擊。

眾議院一些民主黨人認為，除非能在2022年國會期中選舉前兌現更多競選承諾，否則目前在眾院的微幅多數優勢恐不保。

法新社報導，黨內耗費數小時百般討論仍無共識，始終未能整合彼此立場矛盾的進步派和溫和派，讓民主黨內領袖憂心總統拜登雙管齊下的國內施政立法瀕臨瓦解。

為免治絲益棼，眾議院民主黨第2號人物、多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer），宣布，今天深夜表決參議院所通過1.2兆美元基建法案，盼打破僵局。

通過基建支出法案可讓拜登稍微喘口氣。由於疫情、通膨問題嚴重，他的支持率大幅下降，民主黨日前也輸掉重要的維吉尼亞州州長選舉。

除向參議院提交一份規模更大的社福法案，眾議院民主黨的領導階層也盼1.2兆美元基建這塊能趕快通過，以為美國國內幾十年來道路、橋梁與管路做最大升級。

「華爾街日報」指出，為避免進步派與溫和派僵持不下拖累法案進程，拜登兩頭相勸，既遊說進步派支持硬體基建法案，也敦促溫和派表明會公開支持進步派念茲在茲的教育、健保和氣候立法。

5名溫和派成員今晚發表聲明，以法案在國會預算辦公室得到滿分、與行政部門的成本預估吻合為由，承諾支持社福支出法案，讓僵局有解。

作為凝聚共識的一環，民主黨也安排對規模更廣泛的社福支出措施先進行初步程序投票。（譯者：陳亦偉）1101106