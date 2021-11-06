財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，恭請媽祖搭乘台鐵環台，連結全台宮廟之力，為疫情、鐵道傷亡生靈祈福，今（6）日首站抵達板橋火車站，新北市民政局長柯慶忠、立委羅致政及宮廟代表等前往接駕，同時也吸引上百名信眾到場，雙手合十祈求平安順利。

財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，恭請媽祖搭乘台鐵環台，連結全台宮廟之力，為疫情、鐵道傷亡生靈祈福，今（6）日首站抵達板橋火車站。（葉書宏攝）

聖駕車、眾神將陣頭隊伍將由板橋行經中和，沿途停駕板橋慈惠宮、接雲寺、妙雲宮、後埔福德宮，並將駐駕中和福和宮3日舉辦法會。北港媽所到之處，吸引許多信眾雙手合十祈求平安順利。

財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，恭請媽祖搭乘台鐵環台，連結全台宮廟之力，為疫情、鐵道傷亡生靈祈福，今（6）日首站抵達板橋火車站。（葉書宏攝）

柯慶忠表示，北港朝天宮媽祖是全台媽祖信仰中心之一，香火鼎盛。感謝北港媽遠道而來駐駕新北，賜福市民安康富順。此外，感謝活動主辦單位及各參與宮廟依規定提報防疫計畫，全力做好防疫措施，讓活動順利進行。

財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，媽祖環島祈福之旅途中安排北、中、南、東之宮廟定點駐駕賜福，經媽祖指示北部特選擇新北駐駕，希望透過法會誦經為台灣祈福，祈求除疫息災，法會結束後將移駕至下一站台北市木柵聖母宮。