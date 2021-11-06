以偶像女團「4 In Love」成員身分出道的女星黃小柔，團體解散後轉往綜藝、主持及戲劇領域發展，可愛幽默的個性深獲大眾喜愛，而黃小柔如今已是3寶媽，生活忙得團團轉，為了個人及全家健康著想，她也按時接種疫苗，日前透露已打了第二劑AZ疫苗，隔天驚喜po文曝光疑似副作用，竟是皮膚變好了，趕緊上網跟粉絲們炫耀。

黃小柔單飛後，在演藝圈努力耕耘出亮眼成績，感情方面也在2014年甜嫁王睿，婚後「戰力驚人」生了2男1女，夫妻倆兼顧家庭與事業，生活幸福快樂，8月初時黃小柔透露，已經接種了第一劑AZ疫苗，當時沒有太大的副作用，唯獨失眠有些折磨。

日前她接種第二劑，擔心會出現不同的副作用，為了照顧孩子，本計畫跟老公分開時段施打，但實際上不好執行因此同天結伴去接種，結果隔天身體出現了變化，黃小柔表示她特地請了假，打好疫苗帶著微微痠痛感早早就入睡， 隔天醒來驚喜po文：「打完第二劑皮膚變好是真的嗎？不知道是我太早睡還是真的變透了，總之覺得今天特別美麗」，而且身體痠痛的症狀已經都消失了。

黃小柔貼出無上妝素顏照，跟施打當天的照片相比，確實膚況非常好，皮膚白裡透紅、光滑飽滿，素顏照讓眾人都非常有感，甚至有人驚呼：「有這種事！」，黃小柔笑回：「我自己也超驚訝」。

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