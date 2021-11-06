據《太陽報》5日報導，1名47歲的荷蘭男子，日前前往南非的自然保護區旅行，試圖透過與大自然的連結，重振自己的雄風；殊不知，該男在野生動物園上廁所時，慘遭有毒的眼鏡蛇攻擊「下三路」。劇毒攻莖下，男子那話兒整組爛了了。

報導指出，這名男子在旅途中找了間廁所解放，正當其暢快解放時，突然虎軀一震，一陣陣劇痛自下體傳來。該男低頭一看，發現自己遭藏躲的眼鏡蛇怒咬下體。

屋漏偏逢連夜雨；由於路途遙遠，男子足足等了3小時才等到救援直升機趕到，將他送往最近卻長達220英里(約354公里)外的醫院。

醫院診斷他命根子出現壞死性筋膜炎(flesh-eating' disease)，而他感到生殖器出現灼熱感，彷彿烤肉架上的香腸。腹股溝處也傳出陣陣疼痛，直奔側腹、上胸與腹部。儘管還出現嘔吐現象，所幸神經系統並沒有遭毒液侵害。

不過，由於陰莖組織大量壞死，醫生不得不將他命根子切除。9天後，他返回荷蘭切除壞死的陰莖，醫生還為其進行生殖器重建。所幸，1年後這名男子雄風再振，不論陰莖觸覺還是功能都已恢復正常。

報導指出，光2020年，全球就有540萬人遭蛇咬。世界衛生組織稱毒蛇攻擊可謂「全球最大的隱性健康危機」，幾乎每4分鐘就有一人遭蛇咬死亡。

隨著細菌感染皮下組織並導致壞死，很可能引發致命性併發症。事實上，2014年，1名委內瑞拉的13歲女童就被毒蛇咬傷，整條腿潰爛萎縮，呈現恐怖的青綠色。由於沒有即時治療，為避免毒液擴散導致喪命，醫生只能截肢。