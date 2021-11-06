日治時期的泰雅族美女照片曝光引起轟動，臉書粉專《帝國の臺灣》表示「三位少女外表純真、輪廓美麗，真難得能如此自然眉開眼笑」。引起網友熱烈討論，不少人驚艷於少女們的天生麗質，天然系美女好正，顏值贏過多數的現代美女。

臉書粉專《帝國の臺灣》昨發文分享昭和時期泰雅族少女的照片，那個年代的照片大多會比較嚴肅和矜持，這三位外表純真、輪廓美例的少女，自然眉開眼笑的合影很難得。

不少網友看了讚賞連連，「我超愛這張，有偷偷存」、「完全在美的國度」、「讓我驚訝的是牙齒狀況竟然這麼好」、「天然系美女，超幸福的表情」、「真的很美麗」、「沒有加工的天然照片」、「長相放到現代毫無違和感，真的很正」、「一百年前的泰雅族美女」。

照片也傳到PTT上引發討論，一名網友指出，這張照片應該是出自於昭和14（1939年）年4月25日發行的《臺灣國立公園寫真集》，由攝影家岡田紅陽所拍攝的。並好奇老照片中的三位美女若放到現代來看不知道PR值多少？

貼文再度引起討論，許多網友忍不住驚呼，沒有化妝還可以長這樣也太美了吧！自然沒偽裝的美，其實已經贏過大部份的現代美女了，真的是天生麗質。