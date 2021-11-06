大陸川觀新聞6日報導，四川省達州市中級人民法院發布2020年度達州市法院十大典型案例，首位是鍾姓被告妨害傳染病防治罪案。根據通報，鍾某無視防疫公告，隱瞞去過疫區事實並參加多次聚餐。確診後仍隱瞞活動軌跡和接觸史，謊稱全家四口均未外出。最終，導致密切接觸者中4人確診被傳染，106人被醫學隔離。達州萬源市人民法院以妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑一年。由於該案社會影響較大，民眾關注度高。法院除邀市人大代表、政協委員遠端觀摩庭審，同時透過中國庭審公開網、四川法院庭審直播網直播，共有20萬餘人次觀看。

達州市中級人民法院指出，一審宣判後，鍾某在法定期間內沒有上訴。一審判決已經發生法律效力。新冠肺炎疫情爆發初期，鍾某無視社區發出的防疫公告，隱瞞自己曾於2020年1月22日去過湖北省鄂州市的事實，在萬源市轄區內頻繁走親訪友，並參加多次聚餐，還前往大型超市、茶樓等公共場所。同年2月4日，鍾某被確診感染新冠肺炎。確診後，鍾某仍隱瞞自己在2020年1月28日至2月2日的活動軌跡和接觸史，謊稱期間一家四口均居家未外出，其隱瞞行為導致相關部門不能及時採取管控措施。在相關媒體發布「我市已確診一名新冠病毒肺炎患者」消息後，部分與被告鍾某有過接觸的人員陸續向社區、衛生防疫部門主動報告。期間，共排查出並採取醫學隔離的鍾某密切接觸者106名，其中4人被確診感染。

達州市萬源市人民法院經審理認為，被告鍾某在新冠肺炎流行期間，違反大陸國家傳染病防治法規定，拒絕執行衛生防疫機構依照傳染病防治法提出的防控措施，並故意隱瞞其活動軌跡和接觸史，導致其密切接觸者中4人確診被傳染，106人被醫學隔離，其行為構成妨害傳染病防治罪。根據本案的具體情節和被告人的悔罪表現，法院做出上述判決。

該案件的典型意義在於，2020年暴發的新冠肺炎疫情，是中共建政以來面臨的重大突發性公共衛生事件，也是對國家治理體系和治理能力的一次大考。在眾志成城抗擊疫情關鍵時期，排查出入疫情高發地區資訊和認真執行相關隔離措施，是從源頭上切斷疫情擴散的基礎性防控手段。然而，部分人員為了自己的便利，故意隱瞞出行活動軌跡或者密切接觸史，拒絕執行防控措施，將對控制疫情的蔓延帶來重大風險。