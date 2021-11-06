迎接消費類年度重頭戲雙11購物季，中嘉寬頻祭出限時超殺折扣三重優惠，新申辦光纖上網狂歡價31折最低311元起，指定速率加碼送購物金，預約再送1個月，最高可省下32350元。

中嘉表示，11月8日上午10點起全通路準時開搶， 11/7（日）前預約登記再加贈一個月，預計在年底前將再帶動一波寬頻申辦潮。

受疫情影響，2021年家用寬頻申辦率直線上升，中嘉寬頻銷售表現亮眼。去年雙11舉辦快閃促銷開出紅盤帶動搶辦潮、帶動新增營收上升3成，今年度中嘉再推雙11限時特惠，瞄準小資族、小家庭等中度網路使用者推出3款費率折扣，強調是業界最殺三重優惠強攻市場。

11月7日之前不分速率官網預約登記加贈1個月，新申辦光纖上網下殺31折，100M網速特惠311元，300M限時下殺511元、600M為611元。申辦指定費率600M加送買東西商城購物金1111元，最高可省3萬元。

中嘉表示，除價格優惠，此波不分速率皆由專業工程人員到府服務、平假日皆可供裝，同步再享免費wifi環境建置。中嘉寬頻雙11新用戶優惠即日起官網開放預約搶優惠、11月8日至11月12日限時五天狂歡價即刻開搶，錯過需再等一年。