明天是立冬，新北市特產的原生種山藥也進入盛產期，新北山藥盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、汐止等地區，獲今年瑞芳地區山藥品質評鑑冠軍的農友藍仕明說，雙溪東北角的好山好水，正是最適合山藥生長的寶地，種出來的山藥質地都比較細緻，時常在採收前就被搶購一空。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，有別於一般市面上常見的日本山藥，新北原生種山藥，吃起來口感Q綿，帶有淡淡的人蔘香味，由於產地鄰近消費地，消費者買到的新北山藥都是產地新鮮直送，保存滿滿的營養物質，無論是生吃、切片炒菜或是搭配藥材燉湯，都非常適合，或直接前往東北角產地，遊覽風光美景也一齊品嘗最新鮮的山藥饗宴。

新北市農業局表示，為方便民眾享受新北山藥的美好，與電商平台合作，銷售使用新北山藥製作的養生雞湯調理包，省去民眾料理的功夫，只要打開包裝，就能輕鬆品嚐熱騰騰的新北山藥，相關的山藥購買資訊，可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁查詢（網址：https：／／reurl.cc／OqrkWr）或洽瑞芳地區農會（02）24972760～3、平溪區農會（02）24951051、三芝區農會（02）26363111。