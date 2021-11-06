1名人類學高材生鍾姓男子留英攻讀博士，返台做「觀落陰」田野研究後開始出現幻聽長達12年，該聲音會逼迫他做怪事，恐嚇他，讓他飽受精神疾病所苦，去前他遭強制就醫時一度發狂刺傷員警；而鍾男的大學學長現身說，鍾男曾在佛經註釋上與法師產生爭執，法師當場罵鍾男是「謗佛」，此後鍾男看到佛像、佛經就會聽到怪聲，還說鍾男是在觀落陰後遭女鬼纏住。

鍾男從小成績優異，曾公費出國至英國攻讀人類學博士，他在2008年提出博士論文做《陰陽眼及觀落陰》返台體驗觀落陰開始「走鐘」，他稱會一直聽到聲音逼他做怪事、恐嚇有人要害他，多年來跑遍精神科；他的母親去年6月尋求強制就醫，他一度情緒失控攻擊員警，法官認為他罹患思覺失調症至少12年，辨識行為違法的能力低落，判無罪並宣告監護4年，二審維持原判決。

1名自稱是鍾男大學學長的網友在PTT發文表示，鍾男台大、清大，到英國留學攻讀博士等學霸學歷都是真的，他說鍾男大學時就熱衷於學問，是公認的學術明日之星，大學時期大家感情相當好，之後鍾男到清大就讀就逐漸疏離了，幾年前得知鍾男精神出了問題，直到發現刺傷警察事件，他下意識直覺就是鍾男，後來才趕緊幫忙找律師協助鍾男家。

鍾男的大學學長現身說，鍾男曾在佛經註釋上與法師產生爭執，法師當場罵鍾男是「謗佛」，此後鍾男看到佛像、佛經就會聽到怪聲，還說鍾男是在觀落陰後遭女鬼纏住。（翻攝自PTT）

鍾男的大學學長現身說，鍾男曾在佛經註釋上與法師產生爭執，法師當場罵鍾男是「謗佛」，此後鍾男看到佛像、佛經就會聽到怪聲，還說鍾男是在觀落陰後遭女鬼纏住。（翻攝自PTT）

該名網友說，據鍾男的媽媽轉述，鍾男先前曾在某段佛經的註釋上有自己的見解，遭到高雄某著名法師說是「謗佛」，該法師當場丟棄他的著作，之後鍾男只要一看到佛像或佛經，就會感覺有人在他耳邊罵髒話，但他說不確定此事在觀落陰的前後；之後該網友帶著鍾男母親到宮廟求助，某乩身說鍾男是在觀落陰時被1個女鬼纏住，但事隔多年已太晚求助、很難恢復。

該名網友說，鍾男在羈押一陣子後移到高雄的凱旋醫院救治，目前經過藥物治療情況有好轉，但現在在家裡耳邊還是會聽到聲音、情緒大致穩定，不過目前只有律師與鍾男見面，鍾男如今的真實情況仍不得而知。