長庚醫院日前通過衛生福利部核准新冠肺炎疫苗第3劑混打計劃，試驗對象為第一線醫護人員及航空機組人員，人數共計400人。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，機組人員時間較難配合，仍在邀請加入中，醫護人員則非常踴躍，他預計2周內可開始施打，施打完1個月後得到初步數據。

邱政洵說，國內最先取得的是AZ疫苗，較其他疫苗相對弱一點，許多醫護人員很希望加入試驗，目前還在籌備中，參與者也必須簽署同意書。

第3劑加強劑實驗將分為4組，包括半劑莫德納、1劑莫德納、1劑BNT以及1劑高端，並在施打1個月、6個月與12個月後，抽血觀察綜合抗體變化以及T細胞反應。

邱政洵指出，此試驗有2個特點，包括台灣第一，以及比較4種疫苗劑型是在全球第3劑試驗中少見的，能做完整的免疫調查。他說，最後抽血是1年後，可以觀察第3劑的免疫狀況，數據不只提供給台灣，還有全世界對於新冠肺炎的研究。

邱政洵表示，目前為施打前的準備期，法規上也取得同意了，希望2周內可打，施打完1個月抽第1次血，可以看到第3劑加強針的立即反應，但重點還是要看半年、1年後的數據。

邱說，各國拿到的疫苗廠牌、數量都不一樣，如何利用不同資源做有效施打，相關資訊是很必須的。至於未來要打到第幾劑疫苗才夠？他認為，最近沒再看到更致命、傳染性更高的病毒演化，也開始看到抗病毒藥物的研發，他個人比較樂觀，是否會像流感每年打1劑，還言之過早。