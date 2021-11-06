美國生物製藥公司Ocugen今天宣布已向有關當局申請緊急授權，讓2歲到18歲年齡層可使用印度國產Covaxin疫苗，但可能因樣本數太少而未能獲准。

法新社報導，Ocugen的資料是收集自美國以外地區的臨床試驗，並僅有一小群孩童為對象，可能不足以向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請獲准。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗Covaxin是Ocugen的合作夥伴巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）在印度研發，3日獲世界衛生組織（WHO）緊急授權，並已獲17個國家批准使用。在美國以外地區，已對成人施打了數以千萬劑，特別是在印度。

此一申請是以一項研究結果為基礎，試驗中有526名2歲到18歲年齡層受試者，在間隔28天期間接受兩劑Covaxin。

Ocugen公司表示，上述試驗結果與印度2萬5800名成人受試結果作比較，顯示「對2歲至18歲年齡層具有類似對18歲以上成人施打的保護力」。

Ocugen共同創辦人穆蘇努利（Shankar Musunuri）在新聞稿中稱「期望我們的疫苗成為此地候選疫苗，這項申請是跨出重大一步」。

據報導，在526名孩童臨床試驗中，並未觀察到嚴重副作用或住院病例，但研究樣本數可能還不夠大到能發現罕見副作用。

FDA先前要求輝瑞大藥廠（Pfizer）和莫德納（Moderna）對數以千計孩童進行試驗，以更深入觀察疫苗可能副作用。目前美國僅批准輝瑞和德國BioNtech合作研發的COVID-19疫苗對18歲以下青少年施打，衛生當局本週同意對5至11歲兒童施打。