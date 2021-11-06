反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等四大公投案，近期成為朝野攻防焦點，行政院長蘇貞昌日前批評國民黨主席朱立倫，過去反對核四，現在說要重啟核四，立場反覆。不過，蘇貞昌過去也曾在臉書發文表示，（馬）政府開放萊牛進口，絲毫不顧國民健康；該篇文章近期被民眾留言灌爆，批評「兩套標準，自我打臉」，國民黨發言人李明璇也留言「蘇院長說得好，國民健康無可取代，一起反萊豬哦」。

過去馬政府時期，開放含有萊克多巴胺的牛肉進口，當時在野的民進黨極力否對，如今事過境遷，民進黨重新執政後，竟以要跟國際接軌為由，用時空背景不同之術，硬是開放萊豬進口，引發各界反彈，甚至激發出反萊豬公投。

當初萊牛進口時，蘇貞昌在2012年3月7日臉書發文表示在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是他在行政院長任內規定；但政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。他認為，國民的健康無可取代，我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。

蘇貞昌近期為捍衛萊豬政策，聲稱開放萊豬進口，目的是要遵守國際標準與貿易相關規範，若不開放萊豬進口，恐會影響我國對外貿易談判及加入CPTPP的機會。

近期反萊豬公投討論熱烈，再度有許多網友湧入蘇貞昌當年發文朝聖並留言，有人酸「果然是連神明都敢騙的人，自己講過的話都不用付責任」；另有人批評，「反萊牛進口，竟然進口萊豬？拿明朝的劍斬清朝的官，尚書大人真機靈，我們投贊成，是不是就是中共同路人？」

民眾黨、國民黨也逮到機會留言諷刺蘇貞昌，民眾黨整理蘇貞昌時空背景不同經典語錄；國民黨則製作梗圖狂酸，翻譯蘇貞昌內心話，美豬等於萊豬，蘇貞昌才是真正傷害台美經貿關係的罪魁禍首。