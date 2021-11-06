木工阿順（化名）因車禍成了長短腳，自暴自棄誤入歧途染上毒癮，讓他職涯停擺11年，為了家中2個嗷嗷待哺的孩子，阿順向新北市就業服務處求助，找到施工電梯操作員工作，他感恩地說：「雖收入不是很高，但也足夠維持一家的生活。」

阿順年輕時從台南隻身北上學木工，跟著工班從事木工裝潢20多年，後發生嚴重車禍，左腿膝蓋嚴重粉碎性骨折，復原後竟成了長短腳，再加上原本裝潢的團隊不是到遠地越南工作，就是師傅們年老退休或是中風、過世，以往一起南征北討的夥伴分崩離析，他也無法再像以前一樣順利從事自己擅長的木工，因此誤入歧途染上毒品。

腳傷、染毒、入監勒戒的多重打擊，讓阿順的職涯一停擺就是11年，復業之路更是困難重重，茫然的他向新北市就業服務處求助，個管員吳建成透過就業諮詢重建就業市場觀念，輔導阿順除木工外也嘗試應徵其他職務，以先求有工作收入來支應生活開銷，同時給予支持與建立求職自信心。

先後幫阿順找到了清潔員、木作布景工作人員等工作，但因疫情，動態活動大多停擺，好不容易回到木工相關產業又被迫停工，阿順只好再度求助個管員。

在個管員的輔導下，阿順後來成功考取施工電梯操作員證照並順利就業，現在的他努力工作，也充滿自信，對自己的木工手藝相當有信心，希望能找到接納他的木工團隊，重回到裝潢領域施展才華。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市就業服務處自2016年5月開辦「協助更生受保護人就業輔導計畫」，與「財團法人利伯他茲教育基金會」合作至今，共服務2100位更生人，輔導就業成功900位，在他們順利就業後，仍持續職場訪視與關懷陪伴，協助度過職場適應期，讓更生朋友「勇往職前、邁向新人生」。有需求的更生朋友可洽就服專線：（02）2936-2992尋求協助。

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