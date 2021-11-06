基隆捷運爭議持續延燒，交通部出示公文打臉台北市長柯文哲，稱10月就有拜訪北市府，市府卻對路線沒意見。基隆市長林右昌6日怒嗆，柯一直在進行認知戰，為達政治目的不擇手段，用更大的謊去圓前面的謊，自恃聲量高就以大欺小，很不道德。

「柯一直進行認知戰！」林右昌怒轟，柯到現在還在談基隆「輕軌」，實在是掉到時空的漩渦陷阱裡面，去年四長會議後，基隆輕軌已提升為中運量系統，柯一直抹黑扭曲，到現在還在講「輕軌」，都忘記是四長共識。

針對柯是否適合當總統，林右昌說，柯是不是總統的適合人選，由所有國民判斷決定，但他覺得政治人物講話要負責，柯每次講完A，被拆穿並被證明說謊後，就趕快轉B，因柯聲量大，這很不道德，好像以大欺小，用個人聲量把過去錯誤都掩蓋，很不對，難道這就是柯的白色力量所做的事？要聽其言、觀其行，柯每次都這樣，B被戳破後就講C，用更大的謊去圓前面的謊，這社會可公評。

林右昌表示，柯這陣子對基隆捷運批評，事後都證明柯是錯的，刻意扭曲說謊，明明就是在去年四長會議的共識，開會前一天晚上所有的文字，都經過四長字斟句酌確認，還有多次的幕僚會議研商，會後交通部也跟北北基副市長討論，柯都知情。

「最後有白紙黑字會議記錄，柯也不認帳！」林右昌痛批，不曉得柯為何每次都臉不紅、氣不喘去指責別人，實際上柯都說錯說謊，即便都有憑有據，他感到很遺憾，柯一直批評基捷經費增加，讓他實在不想跟柯吵嘴，但不說明也不行。

林右昌說，他日前提出會議資料，事實上是柯的台北端經費增加最多，基隆端反而最少且合理，但科別把不合理全都賴在基隆身上，這對基隆不公平，柯為達到政治目的不擇手段，這不是市長該有的作為，事實證明柯自己承認在言語上有很多失誤。

對於柯自稱與林右昌私交好，但林右昌可能很爽、蹭高聲量，林右昌說，這是柯的政治語言，他當然希望跟每個人都與人為善，基隆可跟雙北合作才會進步，就像他昨天提北市社宅問題，他上任前就跟柯達成基隆、北市共識。

林右昌說，共識包含已快完成的快捷公車，還有基捷、社宅，其中社宅不一定要蓋在北市，北市社宅可跟新北、基隆、桃園合作，把大台北服務能量，透過捷運路網建置，分散壓力、減少成本，北市有很大優勢，台北市長也有這能力跟權力，但這7年卻都浪費，導致社宅無法解決，很可惜。

至於王國材說先習慣基隆人在八堵轉運，10年後再決定，林右昌緩頰說，王國材應只是比喻，基捷分2階段進行，八堵到基隆段，只要基隆市民有共識就推動，不一定要等到10年的時間。

林右昌說八堵到基隆段由基隆人決定，是否年底前會辦公聽會？林右昌說，這是交通部主辦，要尊重交通部，會把最後可行方案拿來跟基隆市民討論，討論需要一些過程、凝聚共識，這對基隆人來講很重要，他去年四長會議特別要求把可行方案都拿來討論，最後由基隆人決定。

林右昌的指導教授、政委張景森嗆柯乾脆辭市長、專心選總統，由前北市副市長林欽榮、前都發局長林洲民代理台北市長，就能找到5萬戶社宅的土地與金源，否則張就跳樓謝罪。

林右昌說，尊重個人發言看法，其實大家都很急，北市這20年進步速度不夠快，這是台北市民共識，需要更多公共建設，對北市跟國家競爭力都很重要，北市不往上，傷害及損失就是整個國家與北市，期待北市有更多公共建設，投資要加快。