許多人年過三十，作息、飲食不正常，就很容易有小腹困擾，若想要達到理想的腰腹曲線，可以嘗試居家鍛鍊，加上飲食控制能更迅速達到目標。不過如果怎麼動都無法達到理想體態，近期也有許多人嘗試無創體雕療程來打造理想的身體曲線，專業醫師表示隨著年齡增長，尤其過了中年，身體越來越難藉由運動及飲食控制減少皮下脂肪，因此選擇醫療輔助的人也日漸增多。

曲線雕塑專家Jannice分享，許多人都希望擁有平坦的小腹，如果懶得上健身房，在家換上運動服、準備好專業防滑加厚訓練運動墊，學會4個動作就能讓腹部線條變得緊實。

曲線雕塑專家Jannice示範居家四步驟鍛鍊小腹，左側二圖為第一步驟「踢水」，下背貼緊地面雙腳45度踢水動作。右側三圖為第二步驟「慢速下降」，雙腳慢速下降至地面，每個動作50秒，共3組。（圖／Jannice老師提供）

左側三圖為第三步驟「反向捲腹」，反向捲起雙腿，背部貼片地面感受會更深刻。右側二圖為第四步驟「V型坐起」，上身、雙腿呈現V字型，以核心力量坐起，每個動作50秒，共3組。（圖／Jannice老師提供）

悠美診所醫師團隊表示，隨著年齡增長，若沒有養成運動習慣、維持均衡飲食，很容易讓代謝變差，體態便顯得越來越圓潤，尤其某些部位原本就很難瘦下來，像是雙下巴和背部的富貴肉，如果想藉由療程改善線條，已經有許多無創體雕方法可供選擇，不需再忍受傳統抽脂的疼痛。

身體某些局部難以瘦下來，像是許多人就有雙下巴困擾。（示意圖／shutterstock）

像是近期討論度很高的「冷凍減脂」，利用低溫誘導脂肪細胞凋亡，達到減脂目的；另外還有「熱溶脂」，利用電波產生熱能來溶解脂肪細胞，有助脂肪代謝，並且可刺激膠原蛋白立即收縮、重組、再生，達到緊緻肌膚。許多人變胖後，皮膚會產生橘皮組織，看起來較不美觀，若有橘皮困擾的人適合用體雕儀或標靶超音波「震碎脂肪」，利用震波、超音波能量震動，破壞皮下脂肪細胞間及脂肪細胞膜的結構，經由震碎脂肪達到減脂及改善橘皮組織。

藉由不同療程破壞脂肪細胞，達到雕塑曲線、緊緻肌膚的效果。（示意圖／shutterstock）

最後還有近期漸漸引起大家注意的「肌動減脂」，藉由儀器刺激肌肉收縮，提高肌肉量，同時誘導脂肪細胞凋亡，達到雕塑身體線條的目的。醫師建議4種療程可以互相搭配，還是要經由專業評估後，選擇最適合自己狀況的療程，才能安全的藉由無創體雕來打造理想中的身體曲線。