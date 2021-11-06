演藝圈再傳憾事，今年28歲的印尼紅星凡妮莎安吉爾(Vanessa Angel)，已婚並育有一子，前天(11/4)全家開車出遊，卻在行經高速公路時發生嚴重車禍，凡妮莎與老公當場死亡，同車的兒子則逃過死劫，一家天人永隔。

凡妮莎安吉爾外型亮眼且多才多藝，在唱片、模特兒及戲劇圈多元發展，IG擁有高達400萬追蹤數，是當紅明星，據外媒報導，前天她與企業家老公及兒子一同出遊，同行的還有保母，也有司機專職駕車，但當一行人上了高速公路後，途中車子突然猛力撞向左側混凝土護欄，車頭嚴重扭曲毀損，左半邊整個稀爛，足見力道之大，釀成憾事。

事後警方調查，當時凡妮莎乘坐的車子車速高達190公里，研判是司機疲勞駕駛又超速，因此失去控制車輛的能力，才發生嚴重車禍，目擊者表示，車禍發生當下，凡妮莎慘被彈出車外，身體掉落在3公尺遠的地方，胸部、頭部及頸部遭受到嚴重撞擊，當場喪命，屍首面目全非，難以辨識。

更讓人難過的，是這場車禍不僅凡妮莎喪生，她的老公雖沒被拋出車外，但疑似坐在受撞擊側，左手臂及頭部承受直接傷害，夫妻倆都是當場死亡，留下了年紀還很小的兒子獨活，保母及司機也保住性命，而翻看凡妮莎安吉爾的IG，可以發現上頭滿是家庭照片與影片，她跟老公還會悄皮拍抖音短片，看得出來感情非常甜蜜，沒想到美滿生活毀於一旦，讓眾人感到格外震驚與遺憾。