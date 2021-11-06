蝦農曾世良首次參加賽神蝦便拿下冠軍。(林和生攝)

潮州鎮公所發起的「賽神蝦」，今年受到疫情影響，原本計畫5月辦理的活動延至11日6日舉行，養殖戶不計成本「留蝦」力挺，而首次參賽的蝦農曾世良，以公蝦347公克打破去年271公克紀錄，奪下賽事冠軍。

公所主祕王建元表示，鎮長周品全上任後，為推廣地方泰國蝦產業，因此舉辦賽神蝦活動，因為全屏泰國蝦養殖戶有4800多戶，而潮州占近1300戶，年產值破億，但在賽蝦活動出現前，別說全台，就連屏東都很少人知道潮州是泰國蝦重鎮。

但王苦笑著說，今年開辦第3年，第1年遇到颱風攪局，第2年則是豪大雨，公所因此將活動提前至5月舉行，卻又遇到疫情只能延期，真的是命運命運多舛。

首次參賽便奪冠的曾世良說，為了這次比賽1年前便開始準備，未料賽事延期，原本精心養殖的十餘隻泰國蝦死到剩下1隻，這段時間更是細心照料，開心能一舉奪冠，也透露「自己真的是來逗熱鬧的」。