陸網紅豫北女保安離奇遇害，家屬指凶手是粉絲，警方不證實。圖為她發布的第一條舞著長鞭視訊截圖。（極目新聞）

大陸極目新聞6日報導，33歲大陸趙姓網紅「豫北女保安」，2日晚間在河南家鄉小鎮遇害。她的丈夫告訴媒體，是妻子的粉絲殺害她。在短短32個月網紅生涯中，她在網路平台收穫了60多萬粉絲。如今，在這些平台上輸入「豫北女保安」等字眼，已經搜索不到她的帳號。

報導稱，她本是豫北鄉村農婦。人生前31年和許多農村女孩一樣，嫁人、生子，認識她的人並不多。直到她在網上發布自己伴隨音樂輕快起舞的視訊，收穫數萬個點讚，她似乎掌握了流量密碼。從此，她以「豫北女保安」的名字走紅於網路，頻頻發布自己身穿保安服跳舞的短視訊，開直播，還在視訊中為自己所供職的駕訓班招攬學員。

她姓趙，在河南輝縣張村鄉楊疙壋長大，多年前嫁到輝縣常村鎮宰坡村，生了兩個孩子，大的已經上初中了。

2019年3月2日，她在社交平台發布首條視訊。視訊中，她紮著馬尾，穿著一身深色衣服，站在一個籃球場上，手裡揮著長鞭，從頭頂繞過，只聽「啪」的一聲，長鞭落地。視訊中，幾乎看不出她已是兩個孩子的母親。「實話實說，我想要你的心（愛心形狀）。」她還配文向網友求讚。

也許是忙於生活，也許是首條視訊沒有得到太多網友的認可，她沉寂了許久，直到4個多月後，才發布了第2條視訊。視訊中，她長髮披肩，身穿藍色套裝，背對鏡頭扭動著身子，並帶有「我要上熱門」的話題。又過了4個月，她發布了第3條視訊。

發布首條視訊1年後，她終於嘗到了流量的甜頭。這是她發布的第4條視訊，她站在一處風景區的大門前，跳著輕快的舞蹈，獲得3.5萬點讚量。

沒過多久，她以「豫北女保安」的網名頻繁衝浪，隔三差五更新視訊。視訊中，她身穿一身保安制服，編號BA0481，看似膚白貌美，活潑俏皮。除了在視訊配文中帶「支援正能量」的話題，她還標記了「@河南豫北駕訓班」。在其它視訊中，她曾發文稱：「為啥老的少的都想當網紅？我就嘴上說不想。」她希望網友能為她的視訊按兩下點讚並關注她。同年6月，她身穿保安服羞澀跳舞的視訊，點讚量超過7.5萬。

打著「女保安」的名頭，頻頻上傳跳舞的視訊，她已經走上網紅之路。家屬介紹，她曾是豫北駕訓班的一名保安，拍短視訊走紅後，便兼顧主播，為駕訓班拉生源。

自2021年4月下旬開始，「豫北女保安」的視訊更新頻率更高了，她幾乎每天都在發新的視訊。

或站在駕訓班的訓練場上，面對正在緩慢行進的大卡車；或站在烈日下隱蔽的小樹下，面向正在等待練車的學員；或站在藍色雨棚下，面朝駕訓班的保安們……她擺弄著熟練的舞姿，她不停地嘗試，探尋屬於自己的流量密碼。

事實證明，「豫北女保安」成功了。在丈夫眼裡，她已是一名網紅。同村人刷到關於她的視訊時，都會留下「這不就是我們村的網紅」之類的評論。

極目新聞報導，宰坡村一位村民說，她平日性格不錯，在豫北駕訓班上班後，早上出門，下午六點下班後回到家中，幾乎每天如此。

她也許沒想到，自己的網紅生涯如此短暫。

11月2日晚，她在常村鎮上遇害。她的丈夫接受媒體採訪時表示，殺害她的，正是當晚與她會面的粉絲。

在她遇害後，有網友發文稱，一位粉絲曾在她的直播間打賞價值10多萬元人民幣的禮物，後來兩人發生糾紛，粉絲要求她退還禮物錢，最終引發命案。不過，這一說法目前未獲受害人家屬及當地警方的證實。

她通過網路平台更新跳舞視訊的同時，也有人默默將鏡頭對準她，從另一個角度拍攝關於她的視訊。

極目新聞報導，有網友拍攝的視訊顯示，一周前，她站在豫北駕訓班的訓練場，身前架設三腳架，架子上夾著兩部手機。她身著職業套裝，腳踩高跟鞋，久久地站在手機前，看似正在直播。身後正在練習側方停車的兩輛大卡車。

在她曾發布的視訊中，豫北駕訓班的訓練場是她主要的拍攝場地。還有其他人也在該訓練場拍攝類似的短視訊。

她遇害後，在網路平台輸入「豫北女保安」等詞條，已無法搜到她的帳號。但還是有不少網友繞過遮罩，執著地搜索著關於她的蛛絲馬跡。

有網友逐條翻閱了「豫北女保安」曾發布的每一條視訊。「花了一下午終於看完了你的視訊」「一生看完了」「真可惜」……不少網友翻到了32個月前她發布的第一條視訊，表達惋惜之情。那時候，她可能還不叫「豫北女保安」，也沒有穿保安服，而是英氣十足地揮舞著長鞭，探索著未知的網路世界。