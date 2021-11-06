南屯區在地知名企業阡群開發公司發起「我罩你」計畫，中市警四分局居中牽線贈送防疫口罩4000片予黎明國小全校師生，期盼提供充足口罩讓師生更換，共同防疫、剋流感一把「罩」。（警方提供）

南屯區在地知名企業阡群開發公司發起「我罩你」計畫，中市警四分局居中牽線贈送防疫口罩4000片予黎明國小全校師生，期盼提供充足口罩讓師生更換，共同防疫、剋流感一把「罩」。（警方提供）

目前國內疫情逐漸趨緩，但面對疫情仍不能掉以輕心，加上天氣逐漸轉涼，早晚溫差大，口罩需求不減反增。有鑑於此，南屯區在地知名企業阡群開發公司發起「我罩你」計畫，由中市警四分局居中牽線與南屯區區長林秋萬、新生里里長盧坤炳合力集資贈送防疫口罩4000片予黎明國小全校師生，期盼提供充足口罩讓師生更換，共同防疫、剋流感一把「罩」。

警方指出，為了本次捐贈物資關心學童計畫，中市警第四分局副分局長李德川特邀南屯區區長林秋萬及阡群開發公司特助何順銓、新生里里長盧坤炳、轄區黎明派出所所長林澤聰到場響應，將兩大箱合計共4000片口罩贈予黎明國小，希冀透過此捐助活動拋磚引玉，邀請地方各界有志之士齊心抗疫做公益。

黎明國小校長徐大偉為感謝各界慷慨解囊，無私分享防疫物資，使教職員能安心教學，學童專心學習，特致贈感謝狀，表達感謝之意。

第四警分局表示，雖然國內疫期轉趨穩定，但外出佩戴口罩、做好個人防疫工作仍是重要工作，尤其隨著天氣入秋轉涼，外出配戴口罩亦能有效防制流感傳播，全民配合中央流行疫情指揮中心指示，全力抗疫，人人有責。