斗南鎮「青銀共生基地」保留轉運站原狀，一樓站區改為停車場，可提供網購面交服務。（周麗蘭攝）

二樓辦公室空間全部改為研討室。（周麗蘭攝）

青銀共生基地6日試營運，將先推「微型創業」召募小型餐飲食品業者，以及招募晚餐車。（周麗蘭攝）

「微型創業」召募小型餐飲食品業者計畫。（周麗蘭攝）

青銀共生基地歡迎晚餐車進駐。（周麗蘭攝）

斗南鎮舊台汽客運轉運站已閒置20多年，去年雲林縣政府啟動「璀璨斗南之心」工程，將它活化為「青銀共生基地」，委託國立中正大學進駐經營管理，讓中高齡者學得第二專長，開啟人生就業第二春，今（6日）起試營運。

斗南鎮南昌路和南安街口的舊台汽客運斗南站是國有財產署土地，站體2層樓高，1樓是轉運站、2樓有4間辦公室。

不過1990年代客運式微後閒置迄今，由斗南鎮公所接管，一度是攤販、遊民聚集地，公所10年前曾也規畫轉型為5個里的里辦公處但未果。

張麗善就任縣長後聽取斗南鎮公所意見，推動「璀璨斗南之心」計畫進行變身，從斗南火車站舊倉庫到舊台汽轉運站連成一氣，經過一年改造，舊台汽的「青銀共生基地」雛型已出現。

「青銀共生基地」保留轉運站原狀，一樓站區改為停車場，售票口將成為食材販售中心，二樓全改為研討室，新搭建一座電梯。

青銀共生基地6日試營運，計畫處長李明岳表示，將先推「微型創業」召募小型餐飲食品業者，一樓基地可做為網購面交點；第二是招募晚餐車，營業時間晚上7點到凌晨1點，活絡斗南的夜生活。

縣長張麗善表示，如何讓中高齡退休的民眾有就業的第二專長是她很關注的事，雲林縣是農業大縣，青銀共生基地以樂農師出發，讓中高齡者活得有尊嚴又健康，盼該基地未來成為全台退休準備的示範區。

縣議員蔡東富說，斗南鎮原本與斗六市、虎尾鎮是兄弟鄉鎮，斗南鎮因交通發達甚至發展得更早，很可惜多年來得不到養分長不大，感謝縣長張麗善投注心力，讓斗南鎮活化起來，帶來成長機會。

中正大學研發長黃士銘表示，現在的大學不能關在象牙塔裡面，該校幾年前開始走出來和社區結合，在雲林縣蹲點培訓樂農師今年是第三年，是一件很有意義的工作，青銀共生基地是一個實踐學術專業的新起點。