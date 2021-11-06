基隆捷運基隆到八堵段懸而未決，交通部長王國材4日說要等到10年後，基隆市民先習慣到八堵轉乘捷運，10年後再決定。立委蔡適應直言，王國材講這話是錯誤的，王應是說不會強制基隆市民對哪條路線一定要埋單，或是幾年內一定要有，但這會讓人以為是10年後再做。

蔡適應表示，說明會要把所有的路線都說明，若明年說明會有共識就做，沒的話再討論，王國材意思應是說，不會強制基隆市民埋單哪條路線，可討論，民眾可透過不同討論後，交通部給個時間，讓民眾有更多選擇機會，不是不要就不做，或是幾年內一定要有，只是王國材的講法，讓人以為是10年後再做，基八段是併在大案子裡，基市府不用出錢。

蔡適應說，目前交通部規畫報告書做最後收尾階段，有跟北北基做最後溝通，按照程序必須開地方說明會，他也有要求王國材要開，王也說依法要開，開了後會把所有內容講出來。

蔡適應說，基隆捷運從基隆出發後，可到東湖、南港，對周遭新北、基隆都非常方便，不只到台北，還有解決內湖壅塞問題，新北市長侯友宜才說民生汐止線完後的西段，北市要趕快蓋下去，否則非常可惜。

蔡適應說，基隆八堵段，過程中的路廊有新闢路線問題，交通部有委託規畫公司，他就尊重專業評估，會請交通部報告，他從頭到尾主張「公開透明、公眾參與」，這條路線讓市民共同討論、決定哪條路線。

他也提到，基隆捷運不一定要到基隆蓋，八堵也是基隆市，甚至有人覺得轉到人口最多的安樂區，任何主張都可討論，八堵也服務基隆一半人口，包括安樂、暖暖、七堵，他當然希望把整個基隆都包進範圍，因可有效降低高速公路塞車載量，而他也有爭取過公路拓寬，但捷運串連後，對市民可減少私家轎車的使用，多用大眾運具，跟台鐵可分工中長期、短期的搭乘，也不錯。