今年迪化街年貨大街，因為防疫考量，取消實體擺攤活動，明年也考量國際疫情仍嚴峻確定，還是不開放攤位進駐，以線上線下串聯行銷，並在年貨大街期間周六、日將進行封街。

北市商業處表示，今年年初考量疫情嚴峻，經與迪化街商圈組織研議後，取消封街設攤，但迪化街商圈店家仍推出多元優質年貨，持續提供年節採買服務，另為協助商圈店家轉型，也與電商平台一同合作，協助商圈店家轉型電視及網路銷售。

商業處指出，2022年考量國際疫情仍嚴峻，秋冬疫情恐有升溫之不確定性，及受疫情影響導致消費市場轉變，協助實體商圈開發多元銷售型態是大趨勢，經與迪化街商圈組織多次開會討論，2022年台北年貨大街將以線上線下串聯行銷，朝不外搭棚架及新增設立攤位方式辦理。

商業處說，商圈店家將透過擴大街區妝點以及加強線上行銷，強化年節氛圍，推廣行銷年貨大街特色，促進提升商圈商機。另為疏導採買人流，在年貨大街期間明年1月15日至30日，周六、日將進行封街。