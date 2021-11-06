秋高氣爽季節，太平山城迎來青鳥棲居，成為基隆港都的文化盛事，而眾所期盼的《魅力基隆》秋季號也出刊了。本期除完整介紹「太平青鳥」的發展，也與大家分享基隆市政府獲得2021國家卓越建設獎的榮耀，西岸微旅行正夯，本期探索「新」白米甕砲台，以及入選國際雜誌推薦世界20大市集的廟口夜市經典小吃。

《魅力基隆》秋季號出刊 西岸走讀正「潮」。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

秋季號封面故事，被譽為「建築界奧斯卡獎」的「國家卓越建設獎」為臺灣年度建設的最高榮譽，今年基隆市政府共榮獲4個獎項：「山海城串聯再造計畫」獲得「最佳規劃設計類」卓越獎最高殊榮；「全台最美鐵馬道」望海巷漁港景觀橋工程，同時也串接了「望海藍帶鐵馬道」；修復古蹟「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」，進而縫合基隆東岸大沙灣歷史現場的沙灣歷史文化園區；以及七堵區實踐路19及21號橋改建工程等，每一項得獎工程的背後，都展現了城市治理的意志力與細緻脈絡。

《魅力基隆》秋季號出刊 西岸走讀正「潮」。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

觀銷處長曾姿雯表示，因防疫有成，生活逐步回歸常軌，本期也特別規畫「後疫情時代的轉型契機」，專文介紹基隆市府配合中央推出五倍券及加碼券振興經濟方案，推出7大加碼振興觀光，以及疫情期間對青年創業關懷不間斷，市府為青年創業家及行動家注入強心針，攜手度過疫情。

曾姿雯說明，探索基隆港西岸不但可以看見城市的發展脈絡，也是歷史寶藏，更是基隆人健行探訪的新祕境。本期就以「西岸微旅行＆探索「新」白米甕砲台」為主題，除了記錄砲台修復過程、觀景步道，以及雙塔特色外，也介紹了碼頭文化的在地美食，還附拉頁式「美旅地圖」供讀者旅途中對照參考。

入選國際雜誌推薦世界20大市集的基隆廟口夜市，以仁三路上的奠濟宮為中心聚集，擴展到愛三路到愛四路之間。廟口商家，大都已傳承到第三代手中，從第一代胼手胝足，為了食指浩繁的老小做小吃生意的奮鬥史，如今經過時間淬鍊，傳承著經典好味道，《魅力基隆》也以美食地圖呈現，供讀者一眼飽覽。

觀銷處表示，《魅力基隆》秋季號封面設計，特以海洋廣場為中軸線，呈現東西岸不同風景，當兩本封面併陳排列時，會意外發現拼圖般的觀賞樂趣。為了使《魅力基隆》的第一手資訊能夠無限傳遞與分享給更多民眾，市府全球資訊網也有線上翻閱式電子書，方便讀者可以在線上輕鬆閱讀，上網搜尋「魅力基隆FB」，按讚並追蹤「魅力基隆」，更可參加不定期推出的讀者回饋活動，隨時掌握活動消息及刊物的精采內容。