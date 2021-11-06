萬和宮誦經團志工親切為領取獎學金的同學與家長服務。（萬和宮提供）

領取萬和宮獎學金的同學或家長，絡繹不絕，相當熱鬧。（萬和宮提供）

領取萬和宮獎學金的同學或家長，絡繹不絕，相當熱鬧。（萬和宮提供）

川流不息的學生或家長，今天帶著開懷心情，到台中市萬和宮領取獎學金，「恭喜!」「要繼續加油!」「感恩!」的鼓勵、打氣聲不斷，洋溢歡喜熱鬧氣氛。合計多達1471人，領取646萬1千元的台中市萬和宮信眾子女109學年度獎學金今天發放。適逢星期例假，親自前來領取獎學金的同學，較往年明顯增多，絡繹不絕的人潮，格外熱鬧。

董事長蕭清杰說，萬和宮信眾子女獎學金，邁入第44年，此次獲獎的同學，包括國中324人、高中職246人及大專院校901人。國中每人3000元、高中職4000元、大專院校5000元。

萬和宮在廟旁設置發放處，誦經團志工親切服務，她們迅速核對資料無誤，贈送獎學金時，都不忘說聲：「恭喜!」蕭董事長很關心獎學金發放流程，與等同學合影時，不斷恭喜他們獲獎，也勉勵繼續加油，年年領取獎學金。

曾經領取多次的中國醫藥大學郭千郁說，萬和宮設置獎學金，是對同學們最好的鼓勵。亞洲大學的江淑君第四次獎學金，她說，每次都很高興、很感恩!

大里區光榮國中的張詠勝，由媽媽陪同領取。他感謝萬和宮提供獎學金，是同學們努力用功的激勵；有時候有些疲倦，想到申請萬和宮獎學金，成績需要達標，就不敢鬆懈了。

蕭董事長得知群健電視董事長朱達中的女兒、就讀政大的朱硯白再度得獎，表達祝賀之意。因為能夠獲得萬和宮獎學金，證明品學兼優。第一次獲得萬和宮獎學金的同學說：「很高興，很感恩!希望以後每年都可以領取。」身旁的冢長不忘激勵說：「繼續加油!」就讀居仁國中的蕭聖穎，「阿公」蕭董事長代為領取。他很滿意讚這位長孫的乖巧，能夠自動自發念書。

根據統計分析，本學年度獲獎同學分佈北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東地區及金門、澎湖離島的205所學校（大學86校、高中職54校及國中65校）大致說來，國中及高中以讀台中市學校較多，大專院校則為台北市及台中市的學校佔多數。

就讀台灣大學、明道中學及大業國中的獲獎人數，分別位居大學、高中職及國中部之冠。大學部份，就讀台灣大學多達53人，逢甲大學47人，亞洲大學36人。高中職部份，就讀台中市學校有35所，其中，明道中學38人最多，台中一中19人。國中部份，就讀台中市學校有38所，其中，大業國中32人，萬和國中25人，衛道中學國中部22人。3名子女以上領取獎學金的家庭，今年多達8戶，其中一戶有4個子女。兩名子女領獎的家庭數，顯然佔多較大比例。

領取萬和宮獎學金的同學，不僅學業及操行佳，而且不乏精於詩書琴藝。

萬和宫信眾子女獎學金，從66學年度設立，當年上下兩學期合計203人次獲獎，獎學金總數8萬8800元（當時國中每人300元、高中500元、大專院校800元）。

萬和宮另一獎助學金，同步發放，合計4人領取，每人一萬元。