境外生權益小組今(6)日表示，數十名西非學生被我國大專校院錄取，申請簽證卻遭刁難，無法順利來台入境，當中甚至有人被迫休學。教育部則回應，已洽外交部了解情況，並查明回復。

境外生權益小組分享一名來自西非境外學生的信件，內容提到，當前疫情趨緩，數十名西非學生卻始終無法獲得我國簽證，簽證申請日被一再延後，當中已有學生因此被迫休學。

該名西非學生表示，數十名一行西非學生在9月21日便預約簽證，當時駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處擔心文件恐被偽造，要求大多數學生進行認證，未料申請日卻遭拖延到12月17日，我方卻沒有給予明確的理由。

該名學生並指出，當中甚至有同學已經完成面試並支付審核費用，收據卻沒有註明領取簽證的日期。如此過程造成極大的精神壓力，為了來台求學，其中不少學生甚至是冒著風險跨國通勤，也有人聯繫就讀學校，並請所屬院系教授提供保證書，承諾會承擔在台生活費用與違法驅離出境等相關費用，但仍不被採認。

據了解，這些無法來到台灣的西非境外生，目前人都還在非洲，以線上授課的方式繼續學業，但錄取他們的台灣大專院校，不少學校已逐漸失去耐心，建議學生休學或重新申請入學。

境外生權益小組質疑，「駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處」為我國在西非地區唯一的駐外使館，眼看學子遲遲無法獲得簽證，擔憂是被有意阻礙來台，呼籲我方教育部、外交部等相關部門處理與檢討。

教育部則回應，經洽外交部領務局了解相關情形，領務局也已表明，已請駐奈及利亞辦事處盡速查明回復。