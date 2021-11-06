新北市三重、五股、板橋等地自4日起陸續傳出3起槍擊案件及1件砸店事件，警方5日晚間循線逮捕14嫌到案。（翻攝）

新北市三重、五股、板橋等地自4日起陸續傳出3起槍擊案件及1件砸店事件，警方5日晚間循線逮捕14嫌到案。（翻攝）

新北市三重、五股、板橋等地自4日起陸續傳出3起槍擊案件及1件砸店事件，警方5日晚間循線逮捕14嫌到案。（翻攝）

新北24小時內傳3槍擊 黑幫疑因賭博利益1600萬喬不攏

新北市三重、五股、板橋等地自4日起陸續傳出3起槍擊案件及1件砸店事件，警方5日晚間循線逮捕14嫌到案，初步調查疑因投資賭博網站拆夥後，有1600萬元的利益分配不均有關，但也不排除與土地利益有關，正進一步調查，警訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》、毀損及妨害秩序等罪嫌法辦。

警方調查，三重區集賢路某直播網路娛樂公司4日凌晨1時許，遭4人持棍棒砸店，隨後凌晨3時許，娛樂公司19歲江姓男子與3名同夥前往五股區四維路某外觀為「花店」的土地開發公司討公道，江男等人一下車卻遭對方開槍，所幸未有人員傷亡。

事件持續延燒，江男的同夥22歲許姓男子4日上午7時許，開車來到五股區四維路的「花店」，朝店內連開5槍後自行前往蘆洲警分局自首。

花店遭開槍後，26歲張姓男子5日凌晨1時許，搭乘Uber計程車前往板橋區縣民大道二段200巷某房仲公司，張嫌下車後朝大門連開5槍，隨後又自行搭車前往埔墘派出所自首，交出犯案槍枝及5顆子彈。

警方懷疑案件間彼此有關聯，5日晚間循線逮捕28歲戴姓男子等7嫌涉及三重砸店案，另外也逮捕花店開槍案許嫌等6人，連同板橋案開槍的張嫌到案，共計14人。

警方初步調查，多起糾紛都與投資賭博網站有關，疑因拆夥後利益分配不均所致，但又有土地開發公司及房仲公司遭開槍，警方也不排除與土地糾紛有關，警訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》、毀損及妨害秩序等罪嫌法辦。