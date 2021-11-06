大陸羽協聲明支持懲處朱俊豪、張濱榕。(摘自大陸羽協官網)

世界羽球聯盟(BWF)本周五(5日)宣布將兩位大陸羽球選手朱俊豪、張濱榕禁賽2年，期間禁止參與所有羽球相關活動，直到2023年8月12日為止。官方聲明指出張濱榕被發現2019年在多項賽事下注，遍及大陸、瑞士、法國的比賽，下注次數至少36場，朱俊豪在該年的奧爾良大師賽混雙會外賽下注放水，違反了2017年羽聯制定的反賭博條款。

朱俊豪放水的2019年混雙比賽是對戰德國組合Daniel Hess／Stine Kuspert，朱俊豪19-21輸掉首局，接著21-14、21-11連拿兩局獲勝。賽後有一間運彩監控公司以郵件通知世界羽聯，他們發現該場比賽有3個帳戶出現不尋常活動，其中兩個帳號屬於朱俊豪、張濱榕。同年6月，世界羽聯將朱俊豪、張濱榕隔離偵訊，查出第3個運彩帳號屬於朱俊豪的友人，朱俊豪把放水的內幕透露給他（朱俊豪的雙打搭檔未涉案）。此外朱張二人在武漢開設帳號下注，公然違反當地的法令。

大陸羽協官網聲明，全力支持世界羽聯對兩人的懲處，禁止他們參與國內的羽球活動，撤銷他們第14屆全運會參賽資格，並要求兩人所屬單位另行依規定懲處，事後加強對賽紀的管理監督，杜絕賭球與操縱比賽的劣行。朱張二人有權在21天之內向體育仲裁庭上訴，兩人都已決定放棄上訴。張濱榕世界排名283，朱俊豪排名1398。