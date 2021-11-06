由高雄市政府、財團法人人間文教基金會共同主辦的「2021國際書展」，今、明2天在佛陀紀念館盛大舉辦；高雄市長陳其邁、佛光山住持心保和尚等人到場主持開幕儀式，並共同贈書給偏鄉學童。(林雅惠攝)

由高雄市政府、財團法人人間文教基金會共同主辦的「2021國際書展」，今、明2天在佛陀紀念館盛大舉辦；高雄市長陳其邁、佛光山住持心保和尚到場主持開幕儀式，並共同贈書給偏鄉學童。

陳其邁表示，感謝佛光山在這次疫情及城中城大火給予許多協助，內心充滿感激他指出，高雄土地面積非常遼闊，是一個新北市加上一個台北市，假如沒有佛光山，很難想像偏鄉地區學童的照顧及城鄉差距，這些弱勢的小朋友該怎麼辦，所以2007年開始，佛光山雲水書車足跡遍及全台灣，至今已有53部，也藉由雲水書車傳播佛法及知識，更深耕每一位小朋友心田，感謝星雲大師對偏鄉教育學童的關心。

「2021國際書展－永遠從關懷出發不間斷開幕式與贈書典禮」中，今年有高雄市政府、佛光山文教基金會捐贈1萬5000本童書直送偏鄉」贈書典禮，由高雄市陳其邁市長、佛光山住持心保和尚共同代表捐贈，有30位偏鄉校長上台代表受贈。

贈書前，佛光山文教基金會執行長如常法師說明贈書因緣，感謝各界護持愛護偏鄉學童，所有贈書將由雲水書車直接載往31所偏鄉學校。

2021國際書展以「永遠從關懷出發不間斷」為主題，呈現「科技‧視覺饗宴」、「人文‧悅讀藝術」、「蔬食‧安心之道」、「安康‧靜心淨心」四大活動亮點，期許不受疫情影響，持續不間斷傳遞對偏鄉與教育的關懷，讓閱讀永遠作為學童生命的基石。

今天開幕活動，現場有普門中學「好苗子」的精彩表演節目，「好苗子」都是雲水書車至偏鄉學校予學童閱讀受惠，並發掘失學孩子，遴選保送佛光山普門中學就讀。還有「小杰的神奇之旅」行動劇，由大樹區9位校長活躍熱力演出，推出大樹新三寶：一寶是水資源，二寶是水果（鳳梨與玉荷包），三寶就是佛光山。

高雄市政府與佛光山佛陀紀念館自2013年起合辦國際書展活動，迄今已邁入第9年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，自2013年起，累計參與人次已達251萬人，校外教學到館遊覽學校更有979所、8萬4095人次，造福南部地區廣大民眾與莘莘學子，藉由書展活動帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。