前立委陳柏惟遭罷免後，民進黨徵召前立委林靜儀投入台中第二選區立委補選，副總統賴清德今天特地到大肚區萬興宮參拜，向民眾推薦林靜儀的公共衛生專業，也曾經當過立委，是最好的「即戰力」，他並呼籲鄉親要「勇敢接力，一起迎回正義」。

賴清德表示，林靜儀是獲得台灣基進黨、民進黨共同提名，她本身具有公共衛生醫療專業、且很有正義感及國際觀，長久為台灣社會在國際發聲，絕對是「巾幗不讓鬚眉」。而對於林靜儀被指是「女版3Q」，賴清德強調謠言應止於智者，呼籲鄉親勇敢打破抹黑、謠言。

林靜儀則說，國民黨用仇恨的方式操作罷免，很捨不得中二選區民眾在短短半年要參與罷免、公投、補選3場選舉；民進黨與基進黨用最快時間整合出合作模式，接下來一起打拚選舉、也將一起照顧這裡的居民，希望讓中二選區的政治更清明、選民服務更好。

對於補選還未正式起跑，就已有許多傳言，林靜儀也喊話，國民黨過去用仇恨操作罷免有用，現在選舉還要繼續操作仇恨，提醒國民黨，在選舉過程中，最重要是誰能帶來更好的政治、有更好的成績，接下來的選舉不再是用仇恨動員。