新北中信特攻籃球隊6日舉行開季記者會，新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌、中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒、副董事長王卓鈞及中國信託育樂公司董事長陳國恩共同出席，中信特攻全體本土隊員首度穿上冠名新北市的「勇氣黃」主場戰袍公開亮相，喊出「No Fear 領北狂攻」口號，展現「團隊合作、無所畏懼、使命必達」的特攻精神，將強悍征戰T1賽場，目標直指總冠軍。

中信特攻以「反毒」為球隊核心理念，希望能透過籃球熱血正能量，獲得更多年輕族群支持。在中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒及副董事長王卓鈞見證下，中信育樂董事長陳國恩致贈中信特攻主場球衣給新北市長侯友宜，侯友宜、王卓鈞、陳國恩三位前任警政署署長共同宣示反毒決心。

中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒特別在記者會發布「中國信託企業反毒共同聲明」，感謝逾四十家企業支持反毒理念，認同中國信託對反毒的堅定決心。辜仲諒董事長表示，毒品危害個人、家庭、社會，甚至入侵校園，對孩子造成危害；反毒工程雖然推動不易，但今天不做、明天就會後悔，他相信新北市政府和中信特攻的合作，對反毒工作將有更大助益。辜仲諒董事長也頒授反毒勳章給中信特攻隊長李學林，期待選手做為年輕族群的榜樣，牢記取名為DEA（Drug Enforcement Administration，美國緝毒局）的核心價值。

中信特攻年度口號「No Fear 領北狂攻」正式曝光，新北市一直是籃球重鎮，各級籃球強校林立。中信特攻超級新秀謝亞軒表示，他高中就讀的能仁家商也是HBL（High School Basketball League，高中籃球聯賽）傳統名校，「很開心能再次代表新北市，我會秉持年輕人勇敢挑戰的精神，打出讓新北市民都驕傲的表現。」

Passion Sisters今天也驚喜現身開季記者會，除了帶來充滿活力熱情的開場表演，中信特攻籃球隊也宣布，擁有高人氣的Passion Sisters重量級加盟，將擔任特攻主場啦啦隊！Passion Sisters將把她們在棒球場上的滿滿熱情，原汁原味呈現於新莊體育館，帶領特攻球迷守護主場。

中信特攻2021-2022年賽季球衣正式公開，主場球衣「勇氣黃」用太陽般溫暖的黃色，賦予球員源源不絕的能量，跨越球場上各種難關；而客場球衣「團結藍」，象徵友好與重視團隊合作的無私精神，期許球員把球隊榮耀放在個人表現之上，發揮特攻無可限量的作戰能力。