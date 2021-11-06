有的人常做夢，有的人一夜無夢，夢中有時會出現各種不同的動物，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，夢中出現馬、魚、蝴蝶、蛇分別代表不同的寓意，有些是吉兆，有些則是警訊。

▍1.夢中出現馬

馬是能力、聖賢、人才、有作為的象徵，夢見馬是個吉兆，預示你近期順利，平安無事，不會有大的波折。如果夢見騎在馬上，預示不久後會名利雙收，地位提升，或者表示心中的煩惱即將解決，運勢會有所扭轉，將走出人生的低谷，迎來人生的高峰。

▍2.夢中出現魚

「魚」和「餘」諧音，從解夢觀點來看，夢見魚和財富密切相關。夢見魚在清水中游動，象徵將得到財富和權力，或表示你現在的心情和處境很好，比較放鬆，沒有煩心事。這個夢境也預示會有意外收入，得到橫財，或是得到以前從沒想過的好處。

▍3.夢中出現蝴蝶

夢見蝴蝶，是感情有好運的預兆，單身者，最近能遇到好緣份，與人來往時真誠相待，人際關係也會得到提升。不過，已婚者夢見蝴蝶身邊桃花運會變多，異性關係變得複雜，情感出現糾紛，對生活會有不好的影響，如果出現這個夢境，建議避免與異性過於親密，不利婚姻和諧。

▍4.夢中出現蛇

蛇具有慾望、智慧、直覺等多重意義，夢中出現蛇代表夢者最近可能有些欲求不滿，需排解壓力。夢裡要是被蛇咬了，若沒有痛感或痠麻之感，則意味著近期會遇上小人，受到陷害，生活充滿負能量。要是有疼痛感，意味著身體狀況較差，這是健康的警訊。

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