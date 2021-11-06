Humankind

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急 — Elon Musk (@elonmusk) November 2 2021

電動車龍頭「特斯拉」執行長馬斯克，1日在其推特貼出曹植的經典古詩《七步詩》，引發全球網友熱烈討論，更帶動跟風。新北市長侯友宜昨(5日)晚也在臉書表示，從議會回辦公室的途中，突然詩興一來，也寫了一首；該文曝光後，不到一天的時間已有1.4萬名網友按讚。

侯友宜昨在臉書指出，歷經一整天的備詢，從議會回辦公室的途中，想起這個星期大家還滿熱衷的七步詩話題，突然詩興一來，也寫了一首「Humankind 新北加倍季 發票別丟棄 本是天註定 跑車屬於你」。

侯友宜藉此呼籲民眾，趁著假日，歡迎大家來新北吃東西、買東西，走遍新北的好山好水，順道和他一起支持庶民經濟，它(369萬保時捷電動車)可能真的就會是你的了。

對此，有不少網友都按讚，截至14時許已有超過300則留言，有人寫下，「市長寫的真棒，那車子感覺會跟我在一起」、「跑車我會抽中」、「好有才」、「很會欸」。