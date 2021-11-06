立足台北的新創基地「可喜空間」，繼拓點台南市後，今在嘉義市成立嘉義學堂新據點。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立足台北的新創基地「可喜空間」，繼拓點台南市後，今在嘉義市成立嘉義學堂新據點。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立足台北的新創基地「可喜空間」，繼拓點台南市後，今在嘉義市成立嘉義學堂新據點。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立足台北的新創基地「可喜空間」，繼拓點台南市後，今在嘉義市成立嘉義學堂，原嘉義市工策會總幹事，可喜空間執行長陳香縈強調，未來會把台北、台南資源串連到嘉義，創造青年創業舞台，嘉義市長黃敏惠期許「可喜」未來與市府成為最緊密的夥伴，一起開創資源，讓嘉市青創環境更友善。

成立於2018年，協助創業者奠定基礎的「可喜空間」，由多位傳產天使投資人與新創企業家共同成立，繼台北館、台南館陸續成立後，今天嘉義館正式開幕，可喜空間董事長吳德威表示，嘉義市的「可喜空間」是台灣第3個據點，期盼能幫助到年輕人。

雨果文教基金會董事長林文煌指出，可喜嘉義館提供有創業夢想的年輕人共享空間、人脈資源，甚至是創業基金的協助，並提及陳香縈還有職涯規畫師的身分，將會在雨果創新學堂提供有關就學、就業等相關課程，「我們非常期待」。

黃敏惠提及，嘉義市今年首創40萬免還青年獎補助計畫，且工策會110年核貸成績超過2000萬元，為在地創業青年引進活水，相信可喜空間嘉義館是讓年輕人勇於作夢、勇於實踐的好地方，市府結合民間企業可貴力量，大家一起合作，期許共創更友善的創業環境。