為弘揚舞龍舞獅技藝，關渡宮與台北市體育總會舞龍舞獅協會於6日在關渡宮廟埕舉辦「2021全國聖母盃舞龍舞獅錦標競賽」。關渡宮陳玉坤董事長表示，希望這項傳統龍獅技藝向下紮根，並結合地方廟宇活動，促進傳統民俗文化之推廣與薪傳。

「2021全國聖母盃舞龍舞獅錦標競賽」6日於關渡宮廟埕展開，上午為舞龍、高樁及國小國中組的傳統南獅和臺灣獅單獅、多獅，下午場次為大專社會組及高中組的傳統南獅和臺灣獅單獅、多獅。各隊展現高超的舞術，秀出精湛的技藝，龍爭獅鬥畫面下精彩萬分，現場民眾驚呼連連，別開生面的龍獅爭霸，也讓關渡宮相當熱鬧。

台北市體育總會舞龍舞獅協會理事長蔡柳池指出，過去在台北市辦了7、8屆比賽，這次擴大舉辦全國比賽，以為因為疫情因素會有比較少人參加，活動吸引全台44隊，共62比賽場次，因此分別在關渡宮廟埕及玉女宮舉行。

蔡柳池認為，關渡宮是北台灣最大的媽祖廟，這地點是最好的，若在體育場舉辦就沒有觀眾，但民俗活動結合廟宇，可以吸引更多觀眾，以後會考慮每年固定時間辦理，讓大家共襄盛舉。

陳玉坤指出，舞龍舞獅為傳統民俗文化之一，尤以重要節慶或廟會活動最為常見，但由於社會環境及學習結構之變遷，目前除了廟會活動或節慶活動可見外，盛況已不復往日。

陳玉坤強調，舞獅絕對能登上最高舞台，希望透過龍獅競賽，將這項傳統龍獅技藝向下紮根，期盼年輕人從傳統中找出價值，也希望年輕人不僅傳承，還要創新，讓大家看到舞獅文化的精緻與內涵，並結合地方廟宇活動，促進傳統民俗文化之推廣與薪傳。