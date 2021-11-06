中視《飢餓遊戲》明(7日)晚8點播出5周年特企「八西三日行」首集，主持群為完成這趟單車半環台行程，出發當天凌晨5點就集合從八里出發，但熱血開騎沒多久便狀況連連。不只「豆花妹」蔡黃汝、峮峮的Gopro接連斷掉，天公不作美又突然飄雨，而峮峮騎到筋疲力竭，操到快吐！

這趟鐵馬行極具考驗，上坡一段又一段，讓峮峮累到快脫隊，騎上坡時，只見峮峮喘氣聲越發急促，腳則越踩越慢，「上不去！上不去了！」連有「鋼鐵花」之稱的豆花妹也體力不支，但她仍不忘為峮峮頻頻打氣，5人加油聲此起彼落，互相喊話一起撐過去，但腿力耗盡讓峮峮哭喊：「我真的快騎不動了，我真的好累。」

苦行之旅雖然令孫協志、王仁甫、許孟哲抱怨碎念，但3帥對待花峮2人就像是暖男哥哥，時刻關照著她們。像是當孫協志有機會享「坐機車」的福利時，不顧自己疲累把機會讓給峮峮，孫協志說：「我覺得她再騎下去真的會吐，因為她剛剛已經有頭暈的現象了。」

而騎在最前面的王仁甫不只幫大家「破風」，還將所有東西扛在肩上，成眾人的「能量補給站」，許孟哲則是在可以換交通工具時選擇放棄，義氣相挺陪伴落單的最後一人，5人之間的真摯友誼也在這趟熱血之旅中表露無遺。