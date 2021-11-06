新北國王把新莊體育館變成全黃主場。(黃及人攝)

新北國王把自家主場新莊體育館打造成完全不同的全黃主場！PLG全新賽季的首場熱身賽6日在新莊登場，戲碼將是全新球隊新北國王出戰新竹街口攻城獅，現場吸引近兩千名球迷進場，一開始就由球員介紹揭幕，展現新北國王全新不同的強大氣勢。

「這個球場對我意義重大，也具有很多紀念意義，不只在這裡拿過4連霸，也代表中華隊打過，」新北國王總經理毛加恩說，「感謝大家願意進場支持我們，希望新北國王未來可以帶給新北市民榮耀，我們也會努力爭取總冠軍，國王加油！」

從走進新莊體育館，就看到新北國王當家球星楊敬敏的大型海報，宣示這裡是屬於他主宰的球場，不過因為目前還沒開放場內飲食，所以一樓大廳還沒有任何餐廳或攤位進駐，只有官方贊助的LP護具攤位，不過這種情況可望在新球季改變。

根據新北國王表示，目前預估等到12月4日新球季開打後，各個場館就可恢復正常飲食，屆時包含「貳樓」、「JK」、「新東陽」、「海霸王」等餐廳攤位就會出現在一樓大廳，球迷就可安心購買這些飲食，帶入場內一邊食用，一邊欣賞精采球賽。