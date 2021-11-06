擁有33D性感雙峰的女星曾甜（本名：曾庭榆）被封為「廟會女神」，她臉蛋甜美身材性感，曾是節目《大學生了沒》班底，近日她難得分享自己穿低胸高衩泳裝在泳池邊的清涼照，圓弧上圍呼之欲出，有粉絲敲碗問她為何不曬美背照片？她大方表示：「背後就是一片肉色」。

曾甜2012年到2014年曾是《大學生了沒》固定嘉賓，據知她從小就有明星夢，年紀輕時就開始當舞者，18歲時北上圓夢，但後來後悔便回到高雄替夜店擔任專屬舞者，後來她轉換新跑道到廟會界，2014年6月她在台南縣身廟會告別作，引來上百位粉絲現身。

曾甜曬照直言背後就是一片肉色。（圖／翻攝自曾甜粉絲頁臉書）

隔年，曾甜圓了當歌手的夢想，發行首張迷你台語專輯《媽祖咧看》，更簽入新經紀公司，而成為藝人後她仍不忘在社群網站分享近況，相當珍惜陪她一路走來的粉絲，她透露許多死忠粉絲都會稱呼她「阿甜」，而她的粉絲群也有名稱，叫做「香民」，據知她出道前就累積了超過400場表演經驗的實力。

4年前曾甜自曝在捷運站遇到偷拍色狼，她指出搭手扶梯時突然感覺有東西碰到她小腿，當下穿著長裙的她立刻回頭，便發現一男拿著手機行為詭異，而曾甜也不是省油的燈，立刻逼問該男在做什麼並請他交出手機，但該男不肯，還辯稱只是在抓癢，而警方將該男約談到案後，後依妨害秘密罪嫌函送台北地檢署偵辦，最後該男答應捐款20萬元給2個公益團體，換取曾甜對他撤告。