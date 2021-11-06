《美聯社》6日報導，歷經數個月的內部激辯與民主黨分歧，美眾議院以228票贊成、206票反對，通過總金額1.2兆美元(約新台幣33.77兆元)的基礎建設法案，最快下周就會送交美國總統拜登簽署。

《美聯社》指出，約13名共和黨溫和派人士支持該法案，民主黨則有6名左翼成員倒戈並投下反對票。一旦拜登完成簽署，法案將為美國創造大量就業機會，並改善寬頻、水供應與其他公共工程。

由於參議院已於8月通過該法案；換言之，萬事俱全只欠拜登簽字，而這也是民主黨政府自2021年初通過1.9兆美元疫情紓困法案後，最實質而具體的成就，更可望為因州長選舉而氣氛低盪的民主黨注入強心針。

由於日前拜登才在州長選舉中，痛失鐵票區維吉尼亞州。外界無不視此為國內對拜登的不信賴，以及2022年期中選舉的警訊。如今基礎建設案順利通過，無疑為拜登政府降下及時雨。

《美聯社》進一步分析，儘管民主黨持續辯論重點該先放在基礎建設還是社會福利；但民主黨候選人麥考里夫在維吉尼亞州州長選舉中鎩羽，加上紐澤西州又以慘敗告終，逼使民主黨溫和派與進步派急於制定具影響力的立法，來證明自己懂得怎麼治國。

此外，若在2022年期中選舉舉行的前1年，就因為州長失利而方寸大亂，不免給共和黨人可趁之機，將國會控制權拱手讓給共和黨。換言之，再不趁著2022年期中選舉前兌現拜登競選總統時的承諾，民主黨很可能在期中選舉喪失眾院的微幅多數優勢。