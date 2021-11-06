關西街上林社區蘿蔔美食節，推出廣受好評的明星加工產品「牛奶蘿蔔」。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鎮上林社區在二期稻作收成後，便開始種植蘿蔔等短期輪耕作物，因製作的蘿蔔美食清甜可口，深受遊客喜愛，6日在上林社區農田中盛大舉辦邁入第6年的蘿蔔美食節，推出廣受好評的明星加工產品「牛奶蘿蔔」，並有蘿蔔紅粄、削蘿蔔、蘿蔔秤重趣味競賽，現場熱鬧滾滾！

上林社區總幹事曾宏煇表示，今年受疫情影響，取消拔蘿蔔的活動，舉辦蘿蔔美食製作、削蘿蔔及蘿蔔秤重趣味競賽等體驗活動，並邀集農民展售在地新鮮農產及特色加工產品，推廣地產地銷及食農教育，讓民認識蘿蔔、享用蘿蔔，更能購買在地最新鮮的農村美食。

曾宏煇並說，上林社區蘿蔔美食節至今是第6年，推廣蘿蔔美食已逐漸打開知度名，也深受遊客喜愛，社區研發出在地蘿蔔加工產品「牛奶蘿蔔」，口味十分特殊，希望透過活動增加產品曝光，成為社區活化蘿蔔產業的指標。

現場有300多位民眾參加蘿蔔紅粄、削蘿蔔、蘿蔔秤重趣味競賽，不少小朋友是第一次體驗如何製作包客家蘿蔔粄，並且很興奮的先將蘿蔔乾放到麵糰中，接著放入模具塑形，做好後品嘗起來蘿蔔鹹而不膩，直說蘿蔔紅粄Q彈柔軟，很好吃！

縣長楊文科也到場共襄盛舉，表示上林社區致力推廣在地蘿蔔產業，2015年通過農村再生計畫，開發蘿蔔相關產品外，也藉由蘿蔔節推廣活動，讓民眾從教育及樂趣體驗中更認識當地生活，期望社區能進一步規畫蘿蔔相關農事與加工體驗活動，將蘿蔔給合客家美食，發展更豐富的在地特色。