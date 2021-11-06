疫情指揮中心6日表示，為利疫苗有效利用並加速民眾完成接種，即日起各地方政府衛生局可視疫苗庫存、到貨與接種情形，指定/安排合約醫療院所或衛生所，提供未於COVID-19公費疫苗預約平臺預約或有接種需求民眾，接種第一、二劑BNT或AZ疫苗。

其中BNT第二劑須為18歲（含）以上符合接種間隔滿4周以上即可接種；AZ疫苗自即日起開放第二劑接種間隔滿「8」周以上（不受10周限制）民眾即可接種。惟各縣市實際開放作業時程不同，請依各地方政府衛生局後續公告為準。

指揮中心說明，合約醫療院所/衛生所在提供民眾接種第二劑BNT或AZ疫苗時，請依民眾接種第一劑時間計算滿4周及8周以上可接種。另也請疫苗接種相關工作人員應熟稔疫苗外觀、及各項操作程序，接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），以避免接種誤失發生。

指揮中心提醒，未滿18歲對象，請由家長（或法定代理人、監護人及關係人等）陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。