高雄市鼓山區一家汽車旅館6日下午驚傳一對情侶陳屍浴缸，櫃台人員按慣例提醒房客退房時，發現無人回應，前往查看，發現情侶兩人躺臥浴缸，已無生命跡象。警方稍早已趕抵現場鑑識，也報請檢察官相驗釐清兩人死因。

據了解，該對情侶5日晚間開車抵達該汽車旅館，表示要投宿一晚，付完錢就開車進房，當時並無異狀。但過了中午時分，櫃台人員照例打電話提醒退房，發現電話一直無人接聽，立刻通知房務人員前往察看。

房務人員用備用鑰匙開門進入後，在浴室發現情侶兩人倒臥浴缸內，已無生命跡象，立刻通知警方。

警方到場採證發現，現場整齊無打鬥跡象，門窗均未遭破壞，但在房間桌上發現白色不明粉末，物質仍待鑑定。已通知家屬指認，也報請檢察官相驗釐清兩人死因。

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