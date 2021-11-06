蔡宗倫坐雲梯車登高五層樓去拍攝ＭＶ。（力行娛樂提供）

蔡宗倫宗倫透露最近正在籌備自己第二張個人專輯。（力行娛樂提供）

牙醫歌手蔡宗倫搖身一變成打火英雄「啦啦隊」，出身台南的他為台南消防形象年曆及影片《火神勇者》創作並演唱主題曲〈我在你身邊〉，用溫暖歌聲為這群默默付出的無名英雄加油打氣。

去年發行首張個人專輯《不開心也是一種病》的蔡宗倫因牙醫斜槓創作歌手身分而受矚目，專輯中兩首歌〈不開心也是一種病〉、〈先別說再見〉接連成為戲劇《女力報到》、《初次見面我愛你》的片尾及片頭曲，隨著戲劇熱播讓他打開知名度。

他受台南市政府之邀，為台南消防形象年曆及影片《火神勇者》創作並演唱主題曲〈我在你身邊〉，這是蔡宗倫第二次透過音樂創作與消防員結緣，原來去年專輯中的〈路途〉就被選為台南義消的宣傳MV主題曲，再度用創作來為全國的消防員打氣，讓蔡宗倫深感榮幸，他表示：「身為台南人的我能為這群『火神勇者』盡一份力，讓這首創作更顯得特別有意義。」

他曾擔任過一次醫療志工到山地服務，「回到醫院恢復忙碌生活的我有一天忽然很想念山上服務的那幾天，很純粹的幫助他人，但卻讓我的心靈很充實而滿足，因此產生靈感寫下這首歌曲，我很謝謝我所服務過的每一位患者，是他們創造了這首歌曲。」他在創作的過程中還特別看了許多消防員救火的相關紀錄片、影集及電影，像是戲劇〈火神的眼淚〉。

藉著這次參與MV拍攝而跟許多消防猛男一起工作，蔡宗倫除了參觀消防局外，還坐上雲梯車登高到五層樓高拍攝個人鏡頭；他一登高腳就猛發抖，在鏡頭前故作鎮定，笑說：「是止不住的抖！我記得當時有一陣怪風吹過來後雲梯車本體一直在搖晃，讓我忍不住就抱緊旁邊的消防員，還因此NG不下十次，因為登高對我來說真的是一大挑戰！比幫人看牙還難！」