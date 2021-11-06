音樂製作人蔣三省及知名主持人黃子佼與《台灣名人堂》主持人侯乃榕（中）相見歡。（台視提供）

台視《台灣名人堂》本週專訪邀請到音樂製作人蔣三省及知名主持人黃子佼，為台視8點檔《一個屋簷下》破天荒跨界合作，黃子佼首次受邀演唱8點檔主題曲，身經百戰的他坦言還是有點小緊張，笑稱：「覺得蔣老師像是一本歷史課本，以老師的經驗值，什麼巨星沒看過，可是蔣老師還是很尊重我的想法，這點讓我相當佩服。」

蔣老師讚黃子佼聲音辨識度相當高，更看見黃子佼對音樂的熱愛，他表示：「一個主持天王如果對歌曲沒有興趣，再多的邀請與經費都打動不了。」其實，黃子佼對音樂有著不願放棄的堅持，透露曾看卜學亮的《子曰》暴紅，羨慕又嫉妒，自己直到而2018年才推發個人專輯，黃子佼自信說：「那時候專輯賣了5、6千張，雖跟以往動輒上萬張相差甚遠，不過起碼我做了一張我想做的，給了自己出道30年一個交代與成績單。」

兩人合作《一個屋簷下》歌曲講述對家庭的寄望與愛，黃子佼踏入婚姻生活已1年多，他分享與太太孟耿如的婚後最不協調的事，竟是一個喜歡陽光、一個喜歡黑暗，無奈說：「最近搬到採光很好的房子，很開心可以在陽光灑落下開始一天，但耿如怕亮，我必須遷就她，這是我們真的在這1、2年才發生相當嚴重的問題。」對於婚姻如何保鮮，蔣三省則害羞說到，平日自己都是專心做音樂，生活大小事都交由太太處理。以上內容於6日晚10點在台視新聞台播出。