國立嘉義高工今舉辦百年校慶系列活動，邀請眾多校友返校，嘉義市長黃敏惠、法務部政務次長蔡碧仲等人都到場慶賀，場面熱鬧。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠稱讚嘉工為台灣、為嘉義孕育優秀菁英、職人，鼓勵在校生追求學長姐，追求卓越、挑戰自我的職人精神。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立嘉義高工今舉辦百年校慶系列活動，包括植樹活動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立嘉義高工今舉辦百年校慶系列活動，邀請眾多校友返校，嘉義市長黃敏惠、法務部政務次長蔡碧仲等人到場慶賀，並與嘉義高工校長陳瑞洲等人一同剪彩，因蔡碧仲屢被點名可能參選市長，今與黃敏惠的互動格外受矚目。

嘉義高工今年迎來百年校慶，今舉辦「嘉工人百年校慶藝文聯展」開幕茶會以及「百年樹人，嘉工長青植樹活動」，邀請藝文傑出校友，展出近百件藝術作品，並同步展示校園百年珍貴影像，黃敏惠到場，稱讚嘉工為台灣、為嘉義孕育優秀菁英、職人，鼓勵在校生追求學長姐，追求卓越、挑戰自我的職人精神。

賓客眾多，黃敏惠與蔡碧仲無太多互動，蔡碧仲私下與媒體閒聊，表示很多朋友是嘉工人，今特地到場祝賀，共襄盛舉，且他長期在嘉義工作，參與地方活動自然多，對選舉一事不願多談。

校方表示，嘉義高工精心規畫百年校慶系列活動，受疫情因素影響，校慶活動延長舉辦，自今年11月校友藝文聯展起跑，一直到明年5月中的百年校慶慶祝大會，包括校友藝文聯展、校友珍藏影像募集、嘉義高工各科成果展、嘉工100我最搖百校園演唱會、嘉工百年慈善公益音樂會暨茶席宴客等，期盼每項校慶活動，都能讓學子和校友們共同留下美好的回憶。